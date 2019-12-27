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Hacer BOYACIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Şehitlere bağışları onlar yönetecek

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Şehitlere bağışları onlar yönetecek

Uzun süredir tartışılan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın mütevelli heyeti, Resmi Gazete’de yayınlanan kararla belirlendi. Toplam 338 milyon liralık birikimi olan vakfın kısa süre içinde faaliyetine başlaması bekleniyor. Mütevelli heyet, vakfın birikiminin nasıl kullanılacağı konusunda belirleyici olacak.

Mütevelli heyetine Cumhurbaşkanı kararıyla atanan İsrafil Kışla, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapıyor. ATV Genel Müdürü Metin Ergen ve Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, mütevelli heyetinde yer alan diğer iki isim oldu. Halen Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu ve İTO Meclis Başkanı olan Öztürk Oran da mütevelli heyette. 15 Temmuz’da darbeciler tarafından başından vurulan Turgut Aslan da heyet üyesi oldu. 15 Temmuz’da babası ve eşi şehit, iki kız kardeşi de gazi olan Bilge Gürs, Şırnak’taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın oğlu Berkay Aydın da mütevelli heyetinde olacak.

Şehitlere bağışları onlar yönetecek

Vakfın mütevelli heyetinde, Cumhurbaşkanı kararıyla atanan isimler dışında TRT Genel Müdürü gibi bürokrasiden bazı kişiler de yer alacak. 

15 TEMMUZ’DAN SONRA KURULDU

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı için çeşitli sorular gündeme getirilmiş, vakfın gösterilen adreste olmadığı tartışması yapılmıştı. Vatandaşların 310 milyon liralık bağışının toplandığı vakıf için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yönetim Kurulu boş, kim bu vakfın yönetim kurulu?... Bu vakfın adresi niye yok?” sorularını yöneltmişti.

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