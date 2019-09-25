Şehitler uğurlandı
Irka'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer (26), Konya Şehitliği’nde toprağa verildi.
Şehit Fikret Dinçer için Konya’daki evinde helallik alındıktan sonra Musalla Mezarlığı’nda tören yapıldı. Törene şehidin yakınları, yerel yöneticiler, askeri erkân ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin naaşı tören alanına getirildikten sonra eşi Şerife Dinçer ve annesi Zübeyde Dinçer tabuta sarılıp ağladı. Bu sırada bir yakınları şehidin 1 yaşındaki kızı Mina’yı getirip annesine verdi. Anne Şerife Dinçer de kızı Mina’ya eşinin fotoğrafını göstererek, “Bak kızım bu senin baban. Veda et babana” dedi. O sırada minik Mina’nın ağlaması yakınlarını duygulandırdı.
ANNE BAYILDI
Şehit Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk (31) için Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tören düzenlendi. Şehit ilk olarak Yukarı Değirmendere Mahallesi’ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Anne Samiha ve baba İsmail Tantürk oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle ayakta durabilen anne Samiha Tantürk helallik alındığı sırada bayıldı. Şehit için Değirmendere Merkez Camisi’nde tören yapıldı. Şehidi son yolculuğunda yaklaşık 5 bin kişi yalnız bırakmadı. Şehit Volkan Tantürk, Garipler Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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