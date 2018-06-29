Şehitler uğurlandı

Büyükorhan ilçesindeki Orhan-ı Kebir Camisi’ndeki tören sırasında, CHP İl Başkanlığı’na ait çelengin konulması sırasında gerginlik çıktı. Törene katılan bir grup, CHP’nin çelengini kırdı. Polis de çelengi alarak cami avlusundan uzaklaştırdı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törende CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş da yer aldı.



4 OĞLUM DAHA VAR

Şehidin babası Halil Özkan, kendisine başsağlığı dileyen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na, “Vatan sağ olsun, 4 oğlum daha var” dedi. Şehidin ağabeyi Şaban Özkan, kardeşinin askeri kamuflajını giyerek uğurlamaya katıldı. Şaban Özkan, tabutun yanında babası Halil, annesi Fatma, diğer kardeşleri Şefik, Musa ve Ali Gaffar Özkan ile taziyeleri kabul etti.Cenaze namazı sırasında CHP İl Başkanı Akkuş da protokolün hemen arkasında şehit yakınlarıyla birlikte saf tuttu.



‘AĞLAMAYACAĞIM OĞLUM’

Kahramanmaraş’taki aynı saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Fatih Güngör (25) için Çağlayancerit Belediyesi Kültür Evi bahçesinde tören düzenlendi. Törende, şehidin annesi Fatma Güngör, oğlunun naaşının başında “Ağlamayacağım oğlum, hainleri güldürmeyeceğim” dedi. Şehidin naaşı, daha sonra askerlerin omuzunda götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Giresun’un Dereli ilçesinde askerliğini yaparken 2010’da PKK’lılar tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şarapnel parçalarıyla yaralanıp gözlerini kaybeden ve buna bağlı enfeksiyon nedeniyle sekiz yıl sonra şehit olan Erdem Ay için Düzce’de tören yapıldı. Merkez Camisi’ndeki törende şehidin babası Cemal Ay, taziyeleri kabul etti. Şehit Erdem Ay, Çamlıbel köyünde defnedildi.