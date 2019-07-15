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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aytekin KALENDER -Mehmet Can PEÇE/DHA
15.07.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Şehitler için 3 kilometre yüzdüler

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Şehitler için 3 kilometre yüzdüler

RİZE’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir grup yüzücü, Rize Limanı ile Gündoğdu Limanı arasında 3 kilometreyi 2, 5 saatte yüzdü. 

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla denizde düzenlenen yüzme etkinliği için Rize Limanı'nda sabah erken saatlerde bir araya gelen 15 kişilik yüzücü grup, kendilerini serin sulara bıraktı. Denizde kulaç atarak 3 kilometre yüzen yüzücüler, 2,5 saatte, Gündoğdu Limanı'ndan karaya çıktı. 

’GELENEKSEL OLARAK YAPILSIN’

Etkinliğe katılan Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, belediye başkanı olduğu dönemde de deniz sezonunu açıp, kapattığını belirterek "Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne ve 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir etkinlik düzenledik. Amacımız 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bayramına dikkat çekmek ve deniz sporunu arttırmaktır. Bu bir yarışma değil sadece sivil insiyatifin gerçekleştirdiği bir farkındalık etkinliğidir. Umut ediyorum ki bu etkinlik geleneksel olarak yapılır" dedi.

Etkinliği organize eden Rize İl Genel Meclisi Üyesi Emin Kanbur da "Rize merkezin en batı yakasından en doğu yakasına yüzdük. Yaklaşık 3 bin metrelik bir parkur. Zaten sağlık için 12 ay yüzüyoruz. Rize’de dağcılık, doğa sporları üst düzeyde yapılırken sanki denizden biraz uzaklaştık. Bu tür etkinliklerle buna da dikkat çekmeye çalışıyoruz" dedi.

 

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