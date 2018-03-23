Şehit askerlerin naaşları bulundu

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatında görevli birlikteydi. Harekatın 4. gününde Usta ve Muratdağı, Ömer Uşağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Ancak iki askerin cenazesine bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle ulaşılamamıştı. Afrin kent merkezinin kontrol altına alınmasının ardından şehitlerin naaşları bulundu. Şehit Üsteğmen Usta ve Uzman Çavuş Muratdağı’nın cenazeleri Türkiye’ye getirildi. Şehitlerin cenazeleri yapılacak DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Görev yeri Kayseri Komando Tugayı olan Üsteğmen Usta 30 yaşındaydı. Eşi İngilizce öğretmeni olan şehidin 3 yaşında bir kızı vardı. Usta’nın adı, eşinin Antalya’da görev yaptığı okula verilmişti. Şehit Üsteğmen, 2 yıl önce 30 Ağustos törenlerindeki konuşmasında her türlü göreve hazır olduğunu söylemişti. Şehit Uzman Çavuş Muratdağı ise 25 yaşındaydı ve iki yıllık askerdi.

TSK DA AÇIKLADI

TSK'nın yaptığı son açıklamada da ''Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın naaşlarına ulaşılmıştır. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.'' denildi.