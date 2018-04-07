Şehit Yarbay Songül Yakut'un ismi Bakırköy'de kreşe verildi 

Bakırköy Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yarbay Yakut'un isminin verildiği kreşin açılış törenine, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Selçuk Biber, öğretmenler, veliler ve çocuklar katıldı.

Belediye Başkanı Kerimoğlu, Cumhuriyet'in temel değerlerine ve Atatürk devrimlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek zorunda olduklarını belirtti. Nüfusa oranla en çok kreş hizmeti veren belediye olduklarını savunan Kerimoğlu, "23 Nisan’da açacağımız Nene Hatun Çocuk Evi ile Çocuk Evi sayımızı 10'a çıkaracağız. Çocuklarımıza sağlık, ailelerine mutluluk ve huzur diliyorum. Emek veren değerli öğretmenlerimize, çocuklarımıza hizmet eden, bakımını üstlenen, değerli emekçi arkadaşlarımıza, sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Dr. Bülent Kerimoğlu, sınıfları ve yemek salonlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Şehit Yarbay Songül Yakut Çocuk Evi'nde gündüz kreş, akşam saatlerinde de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde etkinliklere katılacak ailelerin çocuklarına bakım hizmeti verilecek.