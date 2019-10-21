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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/YEŞİLYURT (Tokat) (DHA)
21.10.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık (22), memleketi Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyünde yaşayan Özgür- İsmail Fındık çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehidin dün uçakla memleketine getirilen cenazesi, bu sabah Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nden alınarak helallik için Kuşcu köyündeki, babaevine getirildi.

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Tokatta son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin cenazesini, baba ocağının önünde annesi Özgür Fındık, babası İsmail Fındık, dedesi Duran Fındık, kardeşleri Ülkü, Aleyne ve Simge Fındık karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutu karşılayan anne Özgür Fındık, oğlunun fotoğrafını elinden bırakmadı.

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Tokatta son yolculuğuna uğurlandı
Dedesi Duran Fındık ise ''Ağlamayacağım onları sevindirmeyeceğim. Ağlamıyorum. Toprağı bol olsun. Kanı kat kat helal olsun yavrumun vatanıma. O köpekleri, kalleşleri sevindirmem. Erkeklerse bu milletin huzuruna çıksınlar" dedi.

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Tokatta son yolculuğuna uğurlandı
Helallik alınmasının ardından cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, törenin yapılacağı alana getirildi. Bu sırada yakınları şehidin tabutuna sarıldı. Şehidin babası İsmail Fındık, "Vatan sağ olsun" diyerek oğlunun fotoğrafını öptü.

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Tokatta son yolculuğuna uğurlandı
Amcası Mustafa Fındık ise ''Cumhurbaşkanımız yeter ki dik dursun, biz yanındayız. Cenazeyi defnettikten sonra ben gideceğim yerine" dedi.

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Tokatta son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, AK Parti Tokat milletvekilleri Özlem Zengin, Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Hasan Koçyiğit, Erzincan 59'uncu Piyade Alay Komutanı Tuğgenaral Aykut Tombul, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Tokatta son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin cenazesi, öğlen namazının ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgi'nin kıldırdığı cenaze namazından sonra, tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi, götürüldüğü Kuşçu köyü mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Tokatta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Tokatta son yolculuğuna uğurlandı

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