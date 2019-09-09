Şehit Uzman Onbaşı Sarı, törenle memleketine uğurlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit Uzman Onbaşı Sarı, törenle memleketine uğurlandı
GeriGündem Şehit Uzman Onbaşı Sarı, törenle memleketine uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet ÖZKAN/DHA
09.09.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Şehit Uzman Onbaşı Sarı, törenle memleketine uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit Uzman Onbaşı Sarı, törenle memleketine uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, teröristlerce yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı (23), Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki tören sonrası memleketi Konya'ya uğurlandı.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan Spingin Tepe Üs Bölgesi'nde, 'Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım Operasyonu' kapsamında yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi. Operasyonda, dün saat 23.30 sıralarında, PKK'lı teröristlerce yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. 

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sarı için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehit Sarı'nın öz geçmişi okundu. Dua edilmesinin ardından şehit Sarı'nın tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında, tekbirler eşliğinde helikoptere taşındı. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın cenazesi, buradan da uçakla memleketi Konya'ya uğurlanacak. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Öldü' denilerek morga gönderilmişti! Gözyaşları içinde kızı için böyle seslendi...
İğrenç olayda şok detay ortaya çıktı! Battaniye ile kaçırmaya çalışmışlar…
'Öldü' denilerek morga gönderilmişti! Gözyaşları içinde kızı için böyle seslendi...
Halit Ayar'ı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş! İsyan ettiren ifade