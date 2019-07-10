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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut MADAN/BURDUR (DHA)
10.07.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Şehit Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu Burdur'da toprağa verildi

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Şehit Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu Burdur'da toprağa verildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun (27) cenazesi, memleketi Burdur'un Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi. Şehidin annesi Ayşe Mertoğlu, oğlunun tabutunun üzerine kapanarak "Allah’ım ben bu acıya nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Hakkari'deki törenin ardından dün akşam Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun cenazesi, Burdur Belediyesi morguna konuldu. Şehidin cenazesi sabah saatlerinde de buradan alınarak Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyündeki baba ocağına getirildi. Helallik alındıktan sonra Mertoğlu için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu Burdurda toprağa verildi
​Törene, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur milletvekilleri AK Parti'li Bayram Özçelik, CHP'li Mehmet Göker, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Iparta Belediye Başkanı AK Harti'li Şükrü Başdeğirmen İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, şehidin annesi Ayşe, babası Ali ve kız kardeşi Ümmü Mertoğlu (16) ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu Burdurda toprağa verildi
Anne Ayşe Mertoğlu oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak, "Oğlum, böyle mi gelecektin. Allah’ım ben bu acıya nasıl dayanacağım" diye ağladı. Şehidin kız kardeşi Ümmü Mertoğlu da tabuta sarılıp, "Abim, abim" diye gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu Burdurda toprağa verildi
Bekar olan Hüseyin Mertoğlu'nun cenazesi, İl Müftü Vekili Yüksel Güzel tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu Burdurda toprağa verildi

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