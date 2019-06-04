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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
04.06.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

TUNCELİ’nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in (28) cenazesi, memleketi Adana’da toprağa verildi.

Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 3 Haziran’da PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Şehit Yücel’in cenazesi Elazığ’da yapılan törenin ardından hava yoluyla memleketi Adana’ya getirildi. Bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenilen Eren Yücel’in cenazesi Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan baba evine götürülüp helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

Mezarlıkta düzenlenen törene AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri yetkililer, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Cabbar ile kardeşi Emre Yücel törende güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Sevtap, kız kardeşi Ebru Yücel ile akrabaları uzun süre gözyaşı döktü. Ömer Çelik, aileye başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in naaşı toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı


Şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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