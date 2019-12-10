Şehit uzman çavuşun son türküsü yürek dağladı... 'Mezarıma üç gül ekin'

Dün Şırnak’ın İdil ilçesi, Sarıköy Köyü, Pisikayası Tepesi mevkisinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye döşenmiş el yapımı patlayıcının (EYP) imhası sırasında şehit düşen Havza nüfusuna kayıtlı Uzman Jandarma Çavuş Kemal Sayar’ın arkadaşı ile birlikte araçta giderken “Yaralarım” adlı türküyü söylediği videoya ulaşıldı.

Kemal Sayar'ın saz çalıp arkadaşı ile söylediği “Mezarıma üç gül ekin/ Üzerine hasret dökün/ Vasiyetim iki kuzum/ Biri oğlum, biri kızım/ Seni seven öldü gardaş” isimli türkü dinleyenleri duygulandırdı.