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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN- Emre KOLTUK/ÇATALPINAR (Ordu) (DHA)
14.05.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci'yi 10 bin kişi uğurladı

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Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci'yi 10 bin kişi uğurladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci (25), memleketi Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Ümran Demirci'nin, küçük oğlu Ahmet'i (6) kucağına alıp Türk Bayrağı'na sarılı tabutun arkasından yürürken söylediği, "Gel oğlum ağabeyini uğurla. Gel yavrum sen kaldın bana, kuzum, koçum" sözleri yürekleri yaktı. Şehit uzman çavuş, tekbir ve dualarla toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sırasında yaralanıp kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin cenazesi, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan alınarak karayoluyla memleketi Ordu'nun Çatalpınar ilçesine getirildi.

Çatalpınar ilçesindeki futbol sahasında düzenlenen cenaze töreninde, şehit Volkan Demirci'nin 10 ay önce evlendiği eşi Nurdan Demirci, annesi Hacer, babası Ümran Demirci taziyeleri kabul etti.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci'yi 10 bin kişi uğurladı
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Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirciyi 10 bin kişi uğurladı
Cenazeye, Ordu Valisi Seddar Yavuz, İçişleri Bakan Yardımcısı Eyüp Sabri Erdil, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ile milletvekilleri, çok sayıda asker ve polis ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirciyi 10 bin kişi uğurladı
'BENİ BIRAKMA NE OLUR'

Şehit eşinin tabutuna sarılarak ağıtlar yakan Nurdan Demirci, "Beni bırakma ne olur, senden kopamam. Seni böyle mi karşılayacaktım? Senden nasıl kopacağım?" diyerek feryat etti.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirciyi 10 bin kişi uğurladı
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşınırken kucağında küçük oğlu Ahmet ile arkasından yürüyen şehit babası Ümran Demirci de "Gel oğlum ağabeyini uğurla, gel yavrum sen kaldın bana, kuzum koçum" diyerek gözyaşı döktü.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende dualar okundu, tekbirler getirildi. Volkan Demirci, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mahallesi'ndeki kabristanda toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirciyi 10 bin kişi uğurladı
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan şehit Volkan Demirci'nin sosyal medya hesabından daha önce paylaştığı, "Vatan uzaktan bakıp 'benim' diyenlerin değil, yâr koynuna baş koymadan şehit olanlarındır J.Ö.H." mesajı görenleri duygulandırdı.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirciyi 10 bin kişi uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari'de tören
daha fazla video için
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