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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ/HAKKARİ (DHA)
14.05.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari'de tören

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Hakkari'nin İran sınırındaki Yüksekova ilçesine bağlı Alandüzü bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci (25) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi, törenin ardından memleketi Ordu'ya uğurlanmak üzere Yüksekova'ya gönderildi.

Yüksekova'nın İran sınırında bulunan Dağlıca Alandüzü bölgesinde, PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit olan Ordu nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkaride tören
Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve şehit eşi Nurdan Demirci ile bazı yakınları katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkaride tören
Törende güçlükle ayakta duran şehit eşi Demirci'yi Hakkari Valisi Akbıyık ve Kolordu Komutanı Tümgeneral İlbaş teselli etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkaride tören
'NE OLUR BİZİ BIRAKIP GİTME'

Törende şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin özgeçmişi okundu, sonra da dua edildi. Askerler ve özel harekat polisleri tarafından tekbirler getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu helikoptere götürülmeden önce eşi Nurdan Demirci gelerek tabuta sarıldı. Gözyaşlarına boğulan şehit eşi, "Ne olur bizi bırakıp gitme. Ben sensiz ne yaparım" dedi.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkaride tören
Şehit eşinin yanına gelen Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral İlbaş, aynı helikoptere bineceklerini söyleyerek şehit eşine helikoptere kadar eşlik etti. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra tekbirler getirilerek helikopterle Yüksekova'ya, oradan da uçakla toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkaride tören
YÜKSEKOVA'DA İKİNCİ TÖREN

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından Uzman Çavuş Volkan Demirci (25) için Yüksekova'da uğurlama töreni düzenlendi. Buradaki törene de Hakkari'den helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na gelen Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polis yetkilileri katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkaride tören
Yapılan törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere uçağa konuldu. Gözyaşlarına boğulan şehidin eşi Nurdan Demirci uçağa binerken, "Canımı aldılar. Hepsinin canı yansın" diye feryat etti.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkaride tören

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