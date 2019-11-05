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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Efendi ERKAYIRAN- İbrahim EMÜL/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)
05.11.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş Topçu, son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş Topçu, son yolculuğuna uğurlandı

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı (EYP) patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu (31), memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun cenazesi Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehir Stadı'na helikopterle getirildi. Daha sonra helallik alınması için Yeni Mahalle'deki babaevine götürülen şehit Uzman Çavuş Topçu için Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'ndeki İmam Hatip Camii'nde düzenlenen törene Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, askeri erkan, kent protokolü ile çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİT EŞİNİN TABUTUNA SARILDI

Şehit Topçu'nun babası İrfan ile annesi Meryem Topçu, güçlükle ayakta durabildi. 2 çocuk babası Topçu'nun eşi Bilge Topçu ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, eşinin fotoğrafını öptü. Bu sırada yakınları da şehit çocukları Yiğit Kayra (5) ile Göktürk Kaan'ı (4) kucaklarından indirmedi.  Şehit Suat Topçu'nun cenazesi, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından götürüldüğü Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Topçu, son yolculuğuna uğurlandı


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