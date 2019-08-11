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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.08.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde operasyon intikali sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Şehit için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Hacıobası köyü nüfusuna kayıtlı şehidin naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, bir süre omuzlarda taşındı.

Naaşın cenaze aracıyla geçişi esnasında şehidin kız kardeşi, "Gardaşım, bayramın mübarek olsun." diye seslendi.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Altunyurt'un naaşı, daha sonra götürüldüğü Sincan Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Ankara Valisi Vasip Şahin ve vatandaşlar katıldı.

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