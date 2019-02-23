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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.02.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında 2 gün önce meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han'ın cenazesi memleketi Tokat’ta defnedildi. 

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen patlamanın ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Han’ın (27) naaşı havayoluyla Ankara’dan Tokat’a getirildi. Şehidin cenazesi havalimanından alındıktan sonra helallik alınmak üzere baba ocağına götürüldü.

Şehidin babası Osman ile annesi Emine, kardeşleri Mukkader, Mustafa Han gözyaşlarını tutamadı. Şehit babasının, oğlunun tabutuna dokunarak gözyaşı dökmesi cenazeye katılanları duygulandırdı. Şehidin eşi Aysun Han da Türk bayrağına sarılı eşinin tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Şehidin 5 yaşındaki kızı Aysima'da yakınlarının kucağında babasının tabutuna dokunarak son yolculuğuna uğurladı. 
"CANIM ŞEHİDİM"

Helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi Zile Kaymakamlığı önüne getirildi. Şehit eşinin tabutuna sarılan Aysun Han "Canım şehidim, bırakıp gittin bizi" diyerek gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında baba Osman Han ile şehidin kardeşleri metanetini korumaya çalıştı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Zile Şehitliğinde toprağa verildi.

Cenazeye Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, milletvekilleri, Sivas 5. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul, Tokat Garnizon Komutanı Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

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