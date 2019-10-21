Åžehit uzman Ã§avuÅŸ Muhammet Ã–nek topraÄŸa verildi

Åžehit uzman çavuÅŸ Muhammet Önek topraÄŸa verildi
Mardinâ€™in Derik ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda operasyon sÄ±rasÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Muhammet Ã–nek (27), memleketi Gaziantepâ€™in NurdaÄŸÄ± ilÃ§esinde gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.
Uzman Ã‡avuÅŸ Muhammet Ã–nekâ€™in cenazesi, Mardinâ€™in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esindeki Åžehit Jandarma ÃœstÃ§avuÅŸ Ä°lker DÃ¼zova KÄ±ÅŸlasÄ±â€™ndaki tÃ¶renin ardÄ±nda helikopter ile Gaziantepâ€™in Ä°slahiye ilÃ§esine getirildi. Ä°slahiye 106â€™ncÄ± Garnizon KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda askerlerin omuzlarÄ±nda helikopterden alÄ±nan ÅŸehidin cenazesi, NurdaÄŸÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± AtatÃ¼rk Mahallesiâ€™ndeki baba evine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Burada helallik alÄ±nan ÅŸehit iÃ§in MuÅŸit Camii'nde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene; Gaziantep Valisi Davut GÃ¼l, Adana Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± TuÄŸgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Gaziantep Ä°l Jandarma KomutanÄ± KÄ±demli Albay HÃ¼seyin Pekmez, Gaziantep Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cengiz Zeybek, Ä°slahiye KaymakamÄ± ve NurdaÄŸÄ± Kaymakam vekili Muhammed LÃ¼tfi Kotan, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Nejat KoÃ§er, Ahmet Ãœzer, CHP Gaziantep Milletvekili Ä°rfan Kaplan, Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan vekili Osman Toprak, NurdaÄŸÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–kkeÅŸ Kavak ile ÅŸehidin ailesi ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.
TÃ¶rende ayakta durmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eken ÅŸehidin annesi Pakize Ã–nek ve BabasÄ± Ã–kkeÅŸ Ã–nek gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Cenaze namazÄ±nÄ± ÅŸehidin amcasÄ± KazÄ±m Ã–nek, sandalyede kÄ±larken, ayakta durmakta zorlanan Baba Ã–kkeÅŸ Ã–nekâ€™e ise Adana Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± TuÄŸgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak destek verdi.
Åžehidin TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutuna kapanan yakÄ±nlarÄ± uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ahmet Ã‡elik tarafÄ±ndan Ã¶ÄŸle namazÄ±ndan sonra kÄ±ldÄ±rÄ±lan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin tabutunu omuzlarÄ±na alan yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ aleyhine sloganlar atÄ±. Ã–nek ailesinin 3 Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Åžehit Uzman Ã‡avuÅŸ Muhammet Ã–nek, ilÃ§e mezarlÄ±ÄŸÄ±ndaki ÅŸehitlikte gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.
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