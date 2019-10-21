Åžehit uzman Ã§avuÅŸ Muhammet Ã–nek topraÄŸa verildi

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Kadir ÇELÄ°K-Ramazan TUNCER/NURDAÄžI (Gaziantep) (DHA)
21.10.2019 - 15:15, Son GÃ¼ncelleme:

Åžehit uzman çavuÅŸ Muhammet Önek topraÄŸa verildi

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Åžehit uzman çavuÅŸ Muhammet Önek topraÄŸa verildi

Mardinâ€™in Derik ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda operasyon sÄ±rasÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Muhammet Ã–nek (27), memleketi Gaziantepâ€™in NurdaÄŸÄ± ilÃ§esinde gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.

Uzman Ã‡avuÅŸ Muhammet Ã–nekâ€™in cenazesi, Mardinâ€™in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esindeki Åžehit Jandarma ÃœstÃ§avuÅŸ Ä°lker DÃ¼zova KÄ±ÅŸlasÄ±â€™ndaki tÃ¶renin ardÄ±nda helikopter ile Gaziantepâ€™in Ä°slahiye ilÃ§esine getirildi. Ä°slahiye 106â€™ncÄ± Garnizon KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda askerlerin omuzlarÄ±nda helikopterden alÄ±nan ÅŸehidin cenazesi, NurdaÄŸÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± AtatÃ¼rk Mahallesiâ€™ndeki baba evine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Åžehit uzman Ã§avuÅŸ Muhammet Ã–nek topraÄŸa verildi
Burada helallik alÄ±nan ÅŸehit iÃ§in MuÅŸit Camii'nde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene; Gaziantep Valisi Davut GÃ¼l, Adana Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± TuÄŸgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Gaziantep Ä°l Jandarma KomutanÄ± KÄ±demli Albay HÃ¼seyin Pekmez, Gaziantep Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cengiz Zeybek, Ä°slahiye KaymakamÄ± ve NurdaÄŸÄ± Kaymakam vekili Muhammed LÃ¼tfi Kotan, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Nejat KoÃ§er, Ahmet Ãœzer, CHP Gaziantep Milletvekili Ä°rfan Kaplan, Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan vekili Osman Toprak, NurdaÄŸÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–kkeÅŸ Kavak ile ÅŸehidin ailesi ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Åžehit uzman Ã§avuÅŸ Muhammet Ã–nek topraÄŸa verildi
TÃ¶rende ayakta durmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eken ÅŸehidin annesi Pakize Ã–nek ve BabasÄ± Ã–kkeÅŸ Ã–nek gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Cenaze namazÄ±nÄ± ÅŸehidin amcasÄ± KazÄ±m Ã–nek, sandalyede kÄ±larken, ayakta durmakta zorlanan Baba Ã–kkeÅŸ Ã–nekâ€™e ise Adana Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± TuÄŸgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak destek verdi.

Åžehit uzman Ã§avuÅŸ Muhammet Ã–nek topraÄŸa verildi
Åžehidin TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutuna kapanan yakÄ±nlarÄ± uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ahmet Ã‡elik tarafÄ±ndan Ã¶ÄŸle namazÄ±ndan sonra kÄ±ldÄ±rÄ±lan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin tabutunu omuzlarÄ±na alan yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar ellerinde TÃ¼rk bayraklarÄ±yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ aleyhine sloganlar atÄ±. Ã–nek ailesinin 3 Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Åžehit Uzman Ã‡avuÅŸ Muhammet Ã–nek, ilÃ§e mezarlÄ±ÄŸÄ±ndaki ÅŸehitlikte gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi.

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Åžehit uzman Ã§avuÅŸ Muhammet Ã–nek topraÄŸa verildi

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