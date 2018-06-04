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    Şehit uzman çavuş Muhammet Koç'un baba ocağına ateş düştü

    Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
    04.06.2018 - 07:17 | Son Güncelleme:

    Hakkari’nin Şemdinli ilçesi sıfır noktasında Irak'ın kuzeyindeki PKK’lı teröristlerce tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç’un (27) memleketi Adana’daki baba ocağına ateş düştü.

    Hakkari’nin sınıra sıfır noktasında yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesinden Khala Dağı'ndan PKK'lı teröristlerin tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç’un şehadet haberi, Adana’nın Yüreğir ilçesinde oturan ailesine askeri heyet tarafından verildi.

    Şehidin merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki evine sağlık ekibi eşliğinde gelen askeri heyet, acı haberi baba Şakir ve anne Rukiye Koç’a verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenip fenalık geçiren acılı anne ve babaya hazırda bekleyen sağlık ekibi müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

    7 KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜ

    Şehit jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç’un yaklaşık 5 yıldır askeriyede görev yaptığı belirtildi. Şehit Koç’un bekar ve 7 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.

    Doğu görevinin bitmesine 4 ay kala şehit düştüğü aktarılan Uzman Çavuş Muhammet Koç’un, son olarak bir ay önce izinli olarak baba evine geldiği bildirildi. Şehidin cenazesi, memleketi Adana’da toprağa verilecek.

    Şehit uzman çavuş Muhammet Koçun baba ocağına ateş düştü

    Etiketler: Şemdinli , gündem
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