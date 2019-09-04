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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nezir GÜNEŞ/ MARDİN (DHA)
04.09.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Şehit uzman çavuş Mehmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit uzman çavuş Mehmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar (23), gözyaşları ve yakılan ağıtlar arasında toprağa verildi.

Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerce Tavuklu Mahallesi mevkiinde menfeze tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ömerli ilçesine bağlı Salih köyüne getirildi.

Şehit uzman çavuş Mehmet Acar son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Acar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu son kez baba evinin önüne götürüldü. Şehidin 7 aylık hamile eşi Fatma Acar (22), eşinin üniformasını giyerek son yolculuğuna uğurladı. Gözyaşı döken acılı eşin "İki ay kalmıştı, iki ay sonra kızını kucağına alacaktın. Sana bunu yapanları Rabbim perişan etsin" sözleri yakınlarını ve silah arkadaşlarını duygulandırdı.

Şehit uzman çavuş Mehmet Acar son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin naaşı daha sonra köy meydanına getirildi. Buradaki törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit uzman çavuş Mehmet Acar son yolculuğuna uğurlandı
Törenden sonra Şehit Mehmet Acar için köy camiinde cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere köy mezarlığına getirildi. Şehidin mezarına toprak dökülürken, askeri manga saygı atışı yaptı. Gözyaşlarına hakim olamayan şehidin yakınları Türkçe, Arapça, Kürtçe ağıtlar yaktı.

Şehit uzman çavuş Mehmet Acar son yolculuğuna uğurlandı
Toplanan kalabalık sık sık terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı. Defin işlemlerin ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman, Türk bayrağını öperek şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ın babası Alaadin Acar’a teslim etti.

Şehit uzman çavuş Mehmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

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