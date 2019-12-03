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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil İbrahim KARAÇAY- Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)
03.12.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar, Hatay'da toprağa verildi

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Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar, Hatay'da toprağa verildi

Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Tel Abyad kentinde PKK/PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar (22), Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın cenazesi, Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehit Çınar için baba ocağında alınan helalliğin ardından Bitiren Mahallesi Camii'nde tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar, Hatayda toprağa verildi
Törende bekar olan şehit Çınar'ın annesi Emine ve babası Hikmet Çınar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit oğullarının tabutunun başında gözyaşlarına boğulan anne Emine Çınar'ı kadın askerler teselli etti.

Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar, Hatayda toprağa verildi
Şehidin ağabeyleri İhsan ve Gökhan Çınar da bir an olsun tabutun başından ayrılmadı.

Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar, Hatayda toprağa verildi
Şehit Çınar, kılınan cenaze namazının ardından Bitiren Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar, Hatayda toprağa verildi

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