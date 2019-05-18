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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ÇORUM (DHA)
18.05.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Şehit uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt - Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36), memleketi Çorum’un Kargı ilçesi Dereköy'de toprağa verildi. Şehidin babası Şaban Kapaklıkaya, cenazede torunu Ramazan'a sarılıp öperek gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya için memleketi Çorum’un Kargı ilçesi Dereköy Köyü'nde öğlende tören düzenlendi. Dereköy Merkez Camii'ndeki törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askerler ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin eşi Seyhan Kapaklıkaya ile çocukları Ramazan, Mete ve Ahmet Kapaklıkaya cenazede dua edip gözyaşı döktü. Seyhan Kapaklıkaya, en küçük oğlu Ahmet ile birlikte eşinin tabutuna dokunup ağladı. Cenazede şehidin annesi Hatice Kapaklıkaya'nın ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Şehit uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya son yolculuğuna uğurlandı
TORUNUNA SARILIP AĞLADI

Şehidin babası Şaban Kapaklıkaya, cenaze namazı için saf tutmaya geldiğinde büyük torunu Ramazan'a sarılıp öperek gözyaşı döktü.

Şehit uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya’nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. 12 yıllık asker olan Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın 2012’den beri Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinde görev yaptığı belirtildi.

Şehit uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya son yolculuğuna uğurlandı

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