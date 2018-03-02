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    Şehit Uzman Çavuş Burhan Açıkkol 'Afrin'e şehit olmaya gidiyorum' demiş

    Nurettin ARKAN/ISPARTA (DHA)
    02.03.2018 - 08:15 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un (24) Isparta’daki ailesine şehadet haberi verildi.

    Çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un şehadet haberi, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından, merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü’nde oturan babası Derviş Açıkkol ve diğer aile fertlerine verildi. Sağlık ekipleri de şehit evinde hazır bekletildi. Şehadet haberini duyan vatandaşlar ve yakınları da Açıkkol ailesinin evine akın etti. Jandarma ekipleri tarafından şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

    Şehit Uzman Çavuş Burhan Açıkkol Afrine şehit olmaya gidiyorum demişBekar olan şehit Açıkkol’un geçen hafta çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin’e gittiği belirtildi. Şehidin yakın arkadaşları, Burhan Açıkkol’un Afrin’e gitmeden önce yaptığı konuşmalarında ’Afrin’e şehit olmaya gidiyorum.’ dediğini söylediler. Odasında ’Gayret bizden, zafer Allah’tan’ şeklinde yazı bulunduğu öğrenilen şehit Açıkkol’un 1’i kız 4 kardeş oldukları belirtildi.

     

    Etiketler: Isparta , Afrin , Afrin operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , Burhan Açıkkol , son dakika
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