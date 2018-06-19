Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın son mesajı yürek burktu

SİİRT’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın acı haberi, Trabzon’un Düzköy ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Bu arada Baştan’ın operasyon öncesi sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Şehidin son görüntülerinde, "Operasyona gidip, geleceğiz. Bakalım, kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dediği duyuldu.