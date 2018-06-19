Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın son mesajı yürek burktu

    Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın son mesajı yürek burktu

    Selçuk BAŞAR- İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon) (DHA)
    19.06.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    SİİRT’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın acı haberi, Trabzon’un Düzköy ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Bu arada Baştan’ın operasyon öncesi sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Şehidin son görüntülerinde, "Operasyona gidip, geleceğiz. Bakalım, kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dediği duyuldu.

    Siirt’in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde askerlerin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Baştan şehit oldu.

    Trabzon’un Düzköy ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Baştan’ın acı haberi, askeri yetkililer eşliğinde annesine verildi. Şehit Uzman Çavuş Baştan’ın babasının yaşamını yitirdiği, annesiyle birlikte yaşadığı ve 11 kardeşinin olduğu öğrenildi.

    Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştanın son mesajı yürek burktuSON MESAJI YÜREK BURKTU

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın operasyon öncesi sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Şehidin son görüntülerinde, "Operasyona gidip, geleceğiz. Bakalım, kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dediği duyuldu.

    Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştanın son mesajı yürek burktu
    Şehit Baştan’ın yine sosyal medyadan Türk Bayrağı'nı öptüğü fotoğrafını ''Rengine kurban olduğum. Allah bu dünyada indiğini görmeyi nasip etmesin'' notuyla paylaştığı görüldü.

    Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştanın son mesajı yürek burktu

    Acı haber sabaha karşı geldi Şehit ve yaralılar varAcı haber sabaha karşı geldi! Şehit ve yaralılar var

    Torbalı’ya şehit ateşi düştü... Çağatay Necati Dinç, 7 Haziranda doğum gününü kutlamışTorbalı’ya şehit ateşi düştü... Çağatay Necati Dinç, 7 Haziran'da doğum gününü kutlamış

     

    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri