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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)
10.07.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Şehit üsteğmen Emre Kargın'ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

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Şehit üsteğmen Emre Kargın'ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (27), memleketi Muğla'nın Dalaman ilçesinde 3 bin kişinin katıldığı töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari'de askeri araca PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu (27) şehit düştü. Şehit askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören yapıldı. Ardından şehitlerden Kargın'ın cenazesi, dün akşam helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Buradan da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla, bugün saat 01.00'de Dalaman Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, daha sonra cenaze aracıyla, Dalaman Devlet Hastanesi morguna ulaştırıldı.

Şehit üsteğmen Emre Kargını binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı
Şehit Emre Kargın'ın emekli trafik polis memuru babası Muhammet Kargın (55), annesi Saadet Kargın (51) ve kız kardeşi Erva Kargın (20) ise gün boyu taziyeleri kabul etti. Baba Muhammet Kargın, "Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımıza ve milletimize bir oğlan feda ettik. Diğer türlü yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. En son, geçen pazartesi günü akşam telefonla görüştük. Irak'ın kuzeyindeki birliklerimize mühimmat götürürlerken roket atmışlar. Bir an önce bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Dış güçlerin desteği olmazsa, bu hainler asla atacak roket bulamazlar. Türkiye'yi yıpratmak için elinden geleni yapıyorlar" dedi.

Şehit üsteğmen Emre Kargını binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı
ŞEHİDİ 3 BİN KİŞİ UĞURLADI

Gece hastane morgunda tutulan şehidin cenazesi, bu sabah tören için teslim alındı. Şehit Kargın'ın naaşı, helalik alınması için 2 katlı baba evinin önüne getirildi. Burada gözyaşını tutamayan anne Saadet Kargın'ın, "Oğlum ne olur bırakıp gitme. Benim biricik yavrum" sözleri yürekleri dağladı. Kızkardeşi Erva Kargın da annesiyle birlikte cenaze aracındaki Emre Kargın'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit Kargın'ın tabutu, cenaze namazı için Dalaman Merkez Camisi'ne getirildi.

Şehit üsteğmen Emre Kargını binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı
Camideki cenaze törenine şehidin babası Muhammet Kargın, aile fertleri, yakınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, vali yardımcıları, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler, emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Şehit üsteğmen Emre Kargını binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı
İl Müftüsü İbrahim Öcüt'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Emre Kargın'ın cenazesi, tören kıtasınca omuzlara alındı. Şehit Emre Kargın, Dalaman'ın Kapukargın Mahallesi Cumabeleni Sokak'taki Ceştepe Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit üsteğmen Emre Kargını binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

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