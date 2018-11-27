Şehit üsteğmen dualarla uğurlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit üsteğmen dualarla uğurlandı
GeriGündem Şehit üsteğmen dualarla uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/ DHA 
27.11.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Şehit üsteğmen dualarla uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit üsteğmen dualarla uğurlandı

İSTANBUL Sancaktepe’de dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever (29), memleketi Bursa’da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever’in cenazesi ilk olarak Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Afacan Sokak’taki baba ocağına getirildi. Şehidin acılı ailesi, tabutun başında gözyaşı dökerken, eşi Şebnem Yurtsever ve annesi Ayşegül Yurtsever ayakta durmakta güçlük çekti. Baba ocağında helallik alınan şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazı için merkez Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camii’ne getirildi. Tabutun başında şehidin devre arkadaşları pilotlar nöbet tuttu. 1,5 yıllık evli olan ve İstanbul’da yaşayan şehidin cenazesinde annesi Ayşegül, babası Ayhan ve erkek kardeşi İlyas (26) başta olmak üzere Bursalılar gözyaşı döktü. Burada askeri tören düzenlenirken, devre arkadaşı pilotlar tabutun başında nöbet tuttu.

Şehit üsteğmen dualarla uğurlandı
daha fazla video için

Şehidin cenaze törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstihkam Okul Komutanı Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Merkez Garnizon Komutani Kıvanç Kerpiççi, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, ailesi, yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.

MÜFTÜ NAMAZI YENİDEN KILDIRDI

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü İzani Turan, namaz bitip tabut askerler tarafından omuzlara alındığı sırada, namazı eksik kıldırdığını söyledi. Askerler tabutu yeniden musalla taşına koyduktan sonra Müftü Turan cenaze namazını yeniden kıldırdı. Şehit Aykut Yurtsever, Mihraplı Camisi’nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sancaktepe şehitlerine son görev
Sancaktepe şehitlerine son görev



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AK Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu! İşte o isimler

Suikastçının yeni görüntüleri

Dünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! Ali Dede'den güzel haber

Askeri alana 25 metre kala düştü