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    Şehit Sözleşmeli Er Orhan Özkan’ın 5 yaşında kızı vardı

    Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
    04.06.2018 - 07:22 | Son Güncelleme:

    HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında PKK’lı teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan’ın (29) acı haberi memleketi Kayseri’ye ulaştı.

    Hakkari’nin sınıra sıfır noktasında yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Olayda 3 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. 3 şehit asker arasında bulunan Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan’ın acı haberi Kayseri’ye ulaştı.

    Askeri yetkililer acı haberi şehidin Talas Mevlana Mahallesi'nde yaşayan eşi Özlem ve annesi Hatice Özkan’a verdi. Aile acı haber sonrası sinir krizi geçirdi. 5 yaşında Elif isminde kız çocuğu bulunan şehit Özkan’ın babasının da yıllar önce vefat ettiği öğrenildi.

    Şehidin ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrakları asılırken, akraba ve yakınları taziyeye geldi.

    Şehit Özkan’ın öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

     

    Etiketler: Şemdinli , gündem
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