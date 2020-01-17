Şehit Sözleşmeli Er Miyanyedi son yolculuğuna uğurlandı

Irak sınırındaki Bayraktepe Üs Bölgesi'nde, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ile Sait Miyanyedi şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehit erlerden Sait Miyanyedi'nin cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Zonguldak'a gönderildi.



ŞEHİT ANNE VE BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU



Şehit Miyanyedi için Çaycuma Kapalı Pazaryeri'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, EDOK Okullar Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, şehidin ailesi, yakınları ve 5 bin kişi katıldı. Törende oğlunun Türk bayrağına sarılan tabutunu öpen anne Naciye Miyanyedi ve emekli maden işçisi babası Satılmış Miyanyedi güçlükle ayakta durdu. Şehit Miyanyedi'nin yakınları da törende gözyaşlarını tutamadı.



İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, ilçeye bağlı Dereköseler köyünde toprağa verildi. Şehidin bir hafta önce köyüne izne geldiği öğrenildi.





