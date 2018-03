Şehit Savcı unutulmadı

Törene şehit savcı Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz , İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu başta olmak üzere başsavcılar, hâkimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan konuşmalar sonrası Kiraz’ın makamına çıkılarak dua edilip karanfil bırakıldı. Törende konuşan Bakan Gül, özetle şunları söyledi: “Son 5 yılda yoğun bir şekilde ülkemize yönelik terör saldırılarının arttırıldığını görüyoruz. Adına FETÖ, PKK, YPG, DHKP/C hangi örgütü dersek diyelim, bu proje terör örgütlerinin temel amacı, ülkemizin birliğini, beraberliğini, bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini ortadan kaldırmaktır. Bu örgütlere karşı devletimiz kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir.”



RABBİM ZEVAL VERMESİN

Oğlunun şehit edildiği makamda kısa bir konuşma yapan Hakkı Kiraz ise “31 Mart 2015 benim için çok önem taşıyan bir gün oldu. Allah tarafından oğlumla imtihan edildim. Rabbim bu devlete bu millete zeval vermesin. Rabbim sınırlarımızın içinde ve dışında bu terör örgütleri değil terör devletleri ile savaşan Mehmetçiklerime zaferler nasip eylesin” dedi.



SİLAHI TEMİN EDEN AVUKAT TUTUKLANDI

İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırıda teröristlerden Şafak Yayla’nın kullandığı tabancayı temin ettiği belirtilen avukat Murat C., ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ ve ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ten tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında, gizli tanığın ifadesinde, ‘Fransız 10'lusu’ olarak tabir edilen silahın Murat C., tarafından temin edildiği, örgüt kuryesi Mustafa K., tarafından da terörist Yayla'ya ulaştırıldığı belirtildi. Yazıda, "Şüphelinin, terör örgütünün sansasyonel eylemlerde planlama ve lojistik temin aşamalarında kullandığı, ‘Gizli Gruplar (karıncalar)’ yapılanması içinde faaliyet gösterdiği" belirtildi. Şüpheli Murat C. ise suçlamaları kabul etmedi.