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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.11.2018 - 13:59, Son Güncelleme:

Şehit Savcı Selim Kiraz davasında kırmızı bülten kararı

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Şehit Savcı Selim Kiraz davasında kırmızı bülten kararı

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada, firari sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanık Murat Canım, 30 yıldır Gülbahar Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, spor eğitmenliği ve esnaflık yaptığı için mahallede herkesin kendisini tanıdığını söyledi.

Canım, sorunlar yaşadığı eşinin bir tartışmalarında telefonunu kırdığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Eşim kıskançtır, kimseyle görüşmemi istemez. Eşimin telefonunu birlikte kullanıyoruz. Avukat olduğum için cezaevine görüşmelere gittiğimde eşimin telefonunu da yanıma alıyordum. Eşim birden fazla kez sığınmaevine gitti. Bu nedenle onun her dediğine 'tamam' demek zorundaydım. Ben hiç telefon kullanmayan, iletişim kurmayan biri değildim. 2013'ten sonra başladığım avukatlık mesleğini danışman olarak yürütüyorum."

Kendisinin herhangi bir tabanca temin etmediğini dile getiren Canım, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşam hakkı kutsaldır. Hiç kimsenin yaşam hakkına müdahale edilmesini tasvip etmem. Benim çocuklarım var. Rahmetlinin de ailesi, çocukları var. O insanın bugün hayatta ailesiyle, çocuklarıyla birlikte olmasını isterdim. Ben yapmadım, vicdanen de rahatım." dedi.

Canım, sanıklardan Mustafa Koçak'ı çocukluğundan beri tanıdığını, Koçak'ın babasıyla arkadaş olduğunu söyledi. Tutuklu sanık Mithat Öztürk de suçlamaları kabul etmeyerek, 15-20 yıldır muhasebecilik yaptığını ve mükelleflerin defterlerini tuttuğunu, onların bilgisi dışında herhangi birinin sigorta girişini yapamayacağını söyledi.

İşe girişlerde, kendilerine yollanan TC üzerinden giriş yaptıklarını dile getiren Öztürk, mükelleflerine her ay prim çizelgesini yolladıklarını, çalışanların kendi elemanı olup olmadıklarını sorduklarını, mükelleflerin beyanına göre sigorta girişi yaptıklarını anlattı.

Öztürk, savcı Kiraz'ın öldürülmesi talimatını yurt dışından getirdiği belirtilen Berna Yılmaz'ı, defterlerini tuttuğu şirkette sigortalı gösterdiği iddiası kabul etmeyerek, bu kişiyi tanımadığını söyledi.

Mahkeme Başkanından sanığa: "Gözün bozuktur belki"

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanan Cengiz Özel, duruşma salonunda avukatıyla birlikte savunmasını yapmak istediğini belirterek, "14 aydır tutukluyum. Mağdurum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Tamer Keskin'in "Sanıkları getireceksek SEGBİS'i niye kurduk? Burada olmasıyla, orada olması arasında ne fark var." sözlerine sanık avukatları tepki gösterdi.

Avukat Ercan Kanar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, ilk derece mahkemelerinde SEGBİS yöntemini kabul etmediğini söyledi.

SEGBİS'le bağlanan tutuklu Sanık Mustafa Koçak da mahkemeye getirilip avukatıyla birlikte duruşma salonunda savunma yapmak istediğini belirterek, bulunduğu yerden duruşma salonunu karanlık gördüğünü söyledi.

Başkan Keskin'in "Gözün bozuktur belki. Gözün kaç numara?" sorusu üzerine Koçak, dinlendirici kullandığını belirtti.  Bunun üzerine sanık avukatları tepki göstererek, mahkemenin nasıl yargılamayı ciddiye alıyorsa sanıkların bu tür taleplerini de ciddiye alması gerektiğini ifade ederek, bu sanıkların duruşma salonuna getirilmesini istedi.

Duruşmada sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Tutuklamaya yönelik karar

Talepleri ve diğer hususları değerlendiren mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına, SEGBİS'le bağlanan 2 sanığın duruşmaya getirilerek burada savunmalarının alınmasına karar verdi.

Mahkeme, firari sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu hakkında çıkarılan yakalama emrinin kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Mahkeme, bu sanıklar hakkında ayrı ayrı tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılmasına ve bu hususta işlem yapılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.

Heyet 5 tanığın talimatla dinlenilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

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