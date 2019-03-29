Şehit Savcı Kiraz için anma töreni düzenlendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit Savcı Kiraz için anma töreni düzenlendi
GeriGündem Şehit Savcı Kiraz için anma töreni düzenlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
29.03.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Şehit Savcı Kiraz için anma töreni düzenlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit Savcı Kiraz için anma töreni düzenlendi

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 4 yıl önce İstanbul Adalet Sarayı’nda şehit edilmesinin yıldönümü nedeniyle adliyede anma töreni düzenlendi. Törende Konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Gezi Parkı olaylarını hatırlatarak, "Mehmet Selim Kiraz, Berkin Elvan’ın soruşturmasını yürütürken titizlikle çalışmıştır” dedi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 4 yıl önce İstanbul Adalet Sarayında makam odasında şehit edilişinin yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanında gerçekleşen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, şehit savcının babası Hakkı Kiraz, Yargıtay üyeleri, ile İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Törende Mehmet Selim Kiraz ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan konuşma yaptı. Başsavcı İrfan Fidan, Mehmet Selim Kiraz’ın neden şehit edildiğini anlamak için yakın dönemde yaşananlara bakmak gerektiğini söyleyerek, Türkiye’nin 2010 yılından itibaren düşmanlar tarafından hedefe oturtulduğunu ifade etti. Fidan, “2010 yılı içerisinde birtakım siyasi ve sosyal mühendislik çalışmaları yürütülmüş, ilerleyen süreçte planlanan saldırıların alt yapısı hazırlanmıştır. Aynı yıl içerisinde asker, sivil, bürokrat ve iş adamlarına yönelik kumpas dosyaları hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda 2011 yılının Ekim ayında ortada hiçbir gerekçe yokken İstanbul ilinde Taksim Meydanı’nda şu an firari olan, yurt dışında kaçak olan bir şahıs tarafından ‘Ayaklan İstanbul’ isimli bir video çekimi yapılmıştır ve Türkiye Cumhuriyetine yönelik saldırıların alt yapısı hazırlanmaya ilmek ilmek örülmeye başlanmıştır” dedi.

Bu yaşananları ağırlıklı olarak yabancı unsurların yürüttüğünü söyleyen Başsavcı Fidan, planlamanın yerli ayağında birtakım sivil toplum örgütlerinin yer aldığını söyledi. Taksim Gezi Parkı’nda 27 Mayıs 2013 tarihinde ağaçların kesildiği gerekçesiyle insanların sokaklara döküldüğünü söyleyen Fidan, “Meydana gelen olaylarda 10 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerden biri de ne yazık ki çocuk yaştaki Berkin Elvan’dır. Buradan ailesine tekrar başsağlığı diliyor acılarını paylaşıyorum. Mehmet Selim Kiraz, Berkin Elvan’ın soruşturmasını yürütürken titizlikle çalışmıştır” dedi.

"SAMİ ELVAN KATİLLERE DİL DÖKTÜ"

Şehidin rehin alındığı gün olay yerine ilk gelenlerden birinin Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan olduğunu söyleyen İrfan Fidan, Elvan’ın katillere eylemi gerçekleştirmemeleri için dil döktüğünü ve yalvardığını söyledi.

"EYLEM TALİMATI YUNANİSTAN'DAKİ TERÖR KAMPLARINDAN VERİLDİ"

İrfan Fidan, sözde Berkin Elvan’ın intikamını almak için adliyede savcıyı rehin aldıklarını söyleyen katillerin, baba Sami Elvan’ı bile dinlemediklerini söyleyerek, “Bu katillerin aldıkları talimat kan dökmektir. Emniyet güçlerine gözdağı vermek tehdit etmektir. Başka hiçbir amacı yoktur. Şehidimize yönelik eylem talimatı Yunanistan’daki terör kamplarından verilmiştir. Bu saldırıları planlayanların bir amacı vardır. Bu saldırıların tamamı 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne denk gelecek biçimde planlanmış ve icra edilmiştir. Terör saldırıları üzerinden toplum tedirgin edilmeye çalışılmıştır” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın konuşmasının ardından, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın odasına karanfiller bırakılarak dua edildi.

Anmaya İstanbul Adalet Sarayı’nda mevlitler ve çeşitli etkinlikler ile devam edilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ankara'da yangın faciası: 5 kişi öldü

Kayıp Zeynep'in ölümü kahretmişti! Kuzeni gözaltına alındı

Bakan Akar: Bunların devamı gelecek…

Sır şişe... Boğaziçili Arda’dan kötü haber geldi