Şehit Savcı Kiraz davası: 2 ağırlaştırılmış müebbet
Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda Berkin Elvan’ın öldürülmesi soruşturmasını yürütürken, DHKP/C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından 31 Mart 2015’te Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makamında şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, 3 sanık ise 6 yıl ile 11 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Mahkeme pişmanlık duymadıkları gerekçesi ile sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.
İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel, Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel katıldı. Duruşmada söz alan sanıklardan Koçak savunma için yeniden ek süre isterken, heyet, savcının mütalaasını açıklamasının ardından 3 celse yapıldığını belirterek talebi reddetti. Karar için ara veren mahkeme heyeti, salona geldikten sonra sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım’ı “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs”, “Tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye yardım”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “6136 sayılı ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezasına çarptırdı.
3 SANIĞA ÖRGÜTE YARDIMDAN CEZA
“Silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek” suçundan Cengiz Özel 11 yıl 3 ay, Mithat Öztürk ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın tutuksuz sanığı Deniz Özel’i “Silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek” suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, ev hapsini kaldırarak yurtdışına çıkış yasağı koydu. Mahkeme heyeti, yargılama süresince olay nedeniyle pişmanlık duymadıkları gerekçesi ile sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı. Kırmızı bülten ile yakalama emri çıkarılan firari sanıklar Faruk Eren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı’nın dosyalarının ayrılarak yargılanmalarına ayrı bir dosya üzerinden devam edilmesine de karar verildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle