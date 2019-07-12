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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şehit Savcı Kiraz davası: 2 ağırlaştırılmış müebbet

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Şehit Savcı Kiraz davası: 2 ağırlaştırılmış müebbet

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda Berkin Elvan’ın öldürülmesi soruşturmasını yürütürken, DHKP/C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından 31 Mart 2015’te Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makamında şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, 3 sanık ise 6 yıl ile 11 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme pişmanlık duymadıkları gerekçesi ile sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.
İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel, Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel katıldı. Duruşmada söz alan sanıklardan Koçak savunma için yeniden ek süre isterken, heyet, savcının mütalaasını açıklamasının ardından 3 celse yapıldığını belirterek talebi reddetti. Karar için ara veren mahkeme heyeti, salona geldikten sonra sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım’ı “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs”, “Tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye yardım”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “6136 sayılı ateşli silahlar hakkındaki kanuna muhalefet” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezasına çarptırdı.

3 SANIĞA ÖRGÜTE YARDIMDAN CEZA

“Silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek” suçundan Cengiz Özel 11 yıl 3 ay, Mithat Öztürk ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın tutuksuz sanığı Deniz Özel’i “Silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek” suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, ev hapsini kaldırarak yurtdışına çıkış yasağı koydu. Mahkeme heyeti, yargılama süresince olay nedeniyle pişmanlık duymadıkları gerekçesi ile sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı. Kırmızı bülten ile yakalama emri çıkarılan firari sanıklar Faruk Eren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı’nın dosyalarının ayrılarak yargılanmalarına ayrı bir dosya üzerinden devam edilmesine de karar verildi. 

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