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    Şehit Rıdvan Çevik'in acılı babası anlattı: 'Ancak şehit düşersem dönerim dedi'

    Barbaros KUL/ERCİŞ (Van) (DHA)
    02.03.2018 - 07:49 | Son Güncelleme:

    ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında, Afrinde yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in (26) Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

    Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, şehidin Van Yolu Mahallesi’ndeki baba evine, Garnizon Komutanı Albay Murat Tumba, Başsavcı Harun Karaman ve AK Parti ilçe Başkanı Adnan Aydın ile birlikte geldi. Türk bayraklarının asıldığı eve gelen Kaymakam Yaşar, Şehit Babası Zeynal ve annesi Leyla Çevik’le görüşerek başsağlığı dileğinde bulundu.

    Şehit Rıdvan Çevikin acılı babası anlattı: Ancak şehit düşersem dönerim dedi
    Çok sayıda vatandaş da geç saatlere rağmen şehit evi önünde toplanarak aileye ve yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Kaymakam Yaşar ile bir süre görüşen banka emeklisi baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti.

    Şehit Rıdvan Çevikin acılı babası anlattı: Ancak şehit düşersem dönerim dedi

    Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı. Baba Çevik, şehitlik mertebesinin de herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisini de Afrine giderek şehit olacağını söyledi.

    Şehit Rıdvan Çevikin acılı babası anlattı: Ancak şehit düşersem dönerim dediAfrin’de şehit düşen 1’i kız 3 kardeşin ikincisi olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, şehit için yarın ilçede tören düzenlenecek.

    Şehit Rıdvan Çevikin acılı babası anlattı: Ancak şehit düşersem dönerim dedi

    Etiketler: Van , Erciş , Afrin , Afrin operasyonu , Zeytin Dalı operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , Rıdvan Çevik , son dakika
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