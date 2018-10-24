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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, DHA
24.10.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Şehit polisin organları için zamanla yarıştılar: 'Tüm Türkiye'ye örnek olsun'

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Şehit polisin organları için zamanla yarıştılar: 'Tüm Türkiye'ye örnek olsun'

Bursa'da geçirdiği kazada şehit olan yunus polisinin bağışlanması vasiyetinde bulunduğu organları için devlet seferber oldu. 4 saat içerisinde bir başka bedene nakledilmesi gereken kalp için Ankara'dan ambulans jet havalandı. Bursa polisi yolları kesti, eskort eşliğinde kalbi havalanına yetiştirdi. Şehit polis memurunun organ vasiyeti için yapılan zamana karşı yarış anbean görüntülendi. Acılı anne Sevgi Yılmaz'ın "O benim biricik kahramanım, görevi uğrunda şehit oldu. Son vazifesini de organlarını bağışlayarak yaptı. Tüm Türkiye'ye örnek olsun" dediği öğrenildi.

Kaza, geçen pazar günü, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timinde görevli, 2 yıllık polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın kullandığı motosiklet ile geri manevra yaparak, duraktan çıkmaya çalışan Sıtkı Dağ yönetimindeki taksi çarpıştı. Kazada, motosikletteki polis memurları sürücü Hayrettin Yılmaz ağır, Sezer Bektaş ve taksi sürücüsü Sıtkı Dağ ise hafif yaralandı.

Ağır yaralı Hayrettin Yılmaz'ın, dün tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Yılmaz'ın organları, doktorların yaptığı görüşmenin ardından ailesi tarafından bağışlandı. 

Şehit polisin organları için zamanla yarıştılar: Tüm Türkiyeye örnek olsun

Sabaha karşı hastanede yapılan operasyonla Yılmaz'dan alınan kalp ve akciğer, ambulans helikopterle Ankara'daki hastanelerde tedavi gören 2 hastaya, karaciğer Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hastaya, böbrekler ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 2 hastaya nakledilmek üzere götürüldü.

Şehit polisin organları için zamanla yarıştılar: Tüm Türkiyeye örnek olsun

ACILI ANNE: TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLSUN

Oğlunun vasiyeti üzerine organlarının bağışlanmasına rıza gösteren annesi Sevgi Yılmaz'ın, "O benim biricik kahramanım, görevi uğrunda şehit oldu. Son vazifesini de organlarını bağışlayarak yaptı. Tüm Türkiye'ye örnek olsun" dediği öğrenildi.

Görev şehidi olan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın cenazesi, bugün Bursa Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Kırşehir'e götürülerek, toprağa verilecek.

 

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