Şehit polisin kahramanlığı: Çocukları kurtarmış
Diyarbakır’da PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis Nazım Tuncer’in 2 yıl önce bir ilkokulda yapılacak 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarına bombalı saldırıyı önlediği ortaya çıktı.
17 Mart 2016 günü akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Hani ilçesinde devriye gezen ekipteki bir polis, Hürriyet İlköğretim Okulu’nun bulunduğu cadde üzerinde park halindeki bir otomobilden şüphelendi. Park edilen aracın bulunduğu noktada ilköğretim okulunun dışında hükümet konağı da bulunuyordu. Polis memuru şüphelendiği aracın plakasını sorgulattığında, çalıntı olduğunu ve arandığını belirledi. Bunun üzerine olay yerine bomba uzmanlarını istedi. Yapılan incelemede araçta 150 kilo patlayıcı bulundu.
Bombaların bulunmasının ardından Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, şöyle denilmişti:
“Hani ilçesi Merkez Mahallesi’nde 17 Mart 2016 tarihinde Hürriyet İlköğretim Okulu, Merkez Caddesi üzeri hükümet konağına 50 metre uzaklıkta, ilçe emniyet amirliği ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında saat 22.00 sıralarında park halinde şüpheli bir araç görülmüştür. Yapılan plaka sorgulaması sonucunda aracın bomba yüklü olduğunun tespit edilmesi üzerine bomba imha ekipleri gönderilmiştir. İçerisinde 150 kilo patlayıcı madde bulunan araç, uzman ekiplerce çevre güvenliği alındıktan sonra kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu bombanın 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü programında patlatılması düşünüldüğü değerlendirilmektedir. Güvenlik kuvvetlerinin dikkati sayesinde olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır.”
UŞAK’TA UĞURLANDI
DİYARBAKIR’ın Hani ilçesinde takibe alınan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Nazım Tuncer (34), memleketi Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyünde binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verilmişti. Tuncer evli ve iki çocuk babasıydı.
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