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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Müslim SARIYAR - DHA
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Şehit polisin kahramanlığı: Çocukları kurtarmış

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Şehit polisin kahramanlığı: Çocukları kurtarmış

Diyarbakır’da PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis Nazım Tuncer’in 2 yıl önce bir ilkokulda yapılacak 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarına bombalı saldırıyı önlediği ortaya çıktı.

17 Mart 2016 günü akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Hani ilçesinde devriye gezen ekipteki bir polis, Hürriyet İlköğretim Okulu’nun bulunduğu cadde üzerinde park halindeki bir otomobilden şüphelendi. Park edilen aracın bulunduğu noktada ilköğretim okulunun dışında hükümet konağı da bulunuyordu. Polis memuru şüphelendiği aracın plakasını sorgulattığında, çalıntı olduğunu ve arandığını belirledi. Bunun üzerine olay yerine bomba uzmanlarını istedi. Yapılan incelemede araçta 150 kilo patlayıcı bulundu.

Şehit polisin kahramanlığı: Çocukları kurtarmış

Bombaların bulunmasının ardından Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, şöyle denilmişti:

“Hani ilçesi Merkez Mahallesi’nde 17 Mart 2016 tarihinde Hürriyet İlköğretim Okulu, Merkez Caddesi üzeri hükümet konağına 50 metre uzaklıkta, ilçe emniyet amirliği ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında saat 22.00 sıralarında park halinde şüpheli bir araç görülmüştür. Yapılan plaka sorgulaması sonucunda aracın bomba yüklü olduğunun tespit edilmesi üzerine bomba imha ekipleri gönderilmiştir. İçerisinde 150 kilo patlayıcı madde bulunan araç, uzman ekiplerce çevre güvenliği alındıktan sonra kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu bombanın 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü programında patlatılması düşünüldüğü değerlendirilmektedir. Güvenlik kuvvetlerinin dikkati sayesinde olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır.”

UŞAK’TA UĞURLANDI

DİYARBAKIR’ın Hani ilçesinde takibe alınan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Nazım Tuncer (34), memleketi Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyünde binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verilmişti. Tuncer evli ve iki çocuk babasıydı.

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