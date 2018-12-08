Şehit polisi, annesi 'Kuzum sana doyamadım' diyerek uğurladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit polisi, annesi 'Kuzum sana doyamadım' diyerek uğurladı
GeriGündem Şehit polisi, annesi 'Kuzum sana doyamadım' diyerek uğurladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/DHA
08.12.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

Şehit polisi, annesi 'Kuzum sana doyamadım' diyerek uğurladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit polisi, annesi 'Kuzum sana doyamadım' diyerek uğurladı

Konya'da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin aracına, başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Teke (37), yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Rukiye Teke, "Kuzum ben sana hiç doyamadım" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış Caddeleri'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bir ihbar üzerine olay yerine giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin içinde bulunduğu araca, kavşakta, Muhammet Ali Toraman'ın (25), kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaşar Orman'ın(37) kullandığı 42 DIB 73 plakalı olay yeri inceleme aracı yan yattı. Kazada evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve beraberindeki Muazzez Yılmaz (30) yaralandı. Yaralılar, çeşitle hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Ali Teke'nin kazayı duyup olay yerine gelen mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Şehit polis memuru Ali Teke'nin Konya Numune Hastanesi morgundan alınan cenazesi ilk olarak Selçuk Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada Teke için helallik alındı. Daha sonra ise cenaze törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içerisindeki namazgaha götürüldü. Cenaze kortejine meslektaşları, ekip araçlarıyla eşlik etti. 

'HEP SEN BANA BAKTIN, BEN SANA BAKAMADIM'

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Jandarma Komutanı Ercan Yaşin'in yanı sıra şehit polisin mesai arkadaşları ile sevenlerinin  katıldığı törende şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Rukiye Teke, "Kuzum ben sana hiç doyamadım. Hep sen bana baktın, ben sana bakamadım. Sen, 2 çocuğunu bana bırakıp da mı gittin kuzum ? Sen kırmızı bayraklara sarılıp mı gelecektin ? İçim yanıyor kuzum. Genç yaşında bizi bırakıp gittin. Seni Allah'a emanet ediyorum. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye feryat etti. Şehit oğlunun meslektaşları tarafından sakinleştirilmek istenilen anne, "Ben oğlumun yanından ayrılamam. Siz gidin" diyerek, bir süre tabutun yanına konulan Ali Teke'nin fotoğrafına konuştu. Baba Sabri Teke de oğlunun tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Şehit Polis memuru Ali Teke, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Konya Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit polisi, annesi Kuzum sana doyamadım diyerek uğurladı

Şehit polisi, annesi Kuzum sana doyamadım diyerek uğurladı


 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

O savcıya sert tepki... 'Sana ne oluyor? Sen kimsin?'

O profesör görevden alındı

Daha 1 hafta önce evlenmişlerdi! Vali Yardımcısına acı veda….

Ve ‘Çingene Kızı’ mozaiği törenle ziyarete açıldı