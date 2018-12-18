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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN - Feyzi DAVULCU/BANAZ (Uşak), (DHA)
18.12.2018 - 13:50, Son Güncelleme:

Şehit polise en acı veda

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DİYARBAKIR’ın Hani ilçesinde, takibe alınan PKK/KCK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Nazım Tuncer’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyüne getirildi.

Diyarbakır’ın Hani ilçesi Kalaba Yolu Turalı mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 şüphelinin içinde bulunduğu aracı takibi sırasında çıkan çatışmada, 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memurlarından Nazım Tuncer (34), kaldırıldığı Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Evli ve 2 çocuk babası polis memurunun Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyünde çiftçilik yapan babası Mehmet Tuncer (61) ve anne Ayşe Tuncer’e (60) şahadet haberi, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz ve Banaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar tarafından verildi.

Şehit polise en acı veda

'ÜÇ OĞLUM DAHA VAR VATANA FEDA OLSUN'

Şehit polis memuru Nazım Tuncer’in cenazesi bugün Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Uşak’a getirildi. Şehidin eşi Sevilay Tuncer ile kızları Azra Tuncer (8) ve Berra Tuncer (6) de aynı uçakla geldi.
Şehit polise en acı veda

Uşak Havalimanı’na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, burada babası Mehmet Tuncer, annesi Ayşe Tuncer, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal tarafından karşılandı.

Şehidin annesi Ayşe Tuncer, gelini Sevilay Tuncer’e sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anne, oğlunun tabutu meslektaşlarının omzunda alana taşınırken, "Ben seni böyle mi karşılayacaktım? Üç oğlum daha var. Onlar da vatana feda olsun" diyerek feryat etti. Vali Funda Kocabıyık, şehit polisin annesini sarılarak, teselli etmeye çalıştı. Vali Kocabıyık’ın gözlerinin dolduğu görüldü.

Şehidin cenazesi daha sonra araç konvoyu eşliğinde, polis eskortu ile baba evinin bulunduğu Banaz’ın Kızılhisar köyüne getirildi. Şehidin cenazesi baba evinin önüne getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Alınan helallikten sonra şehit polis memuru Tuncer’in cenazesi, Kızılhisar Yeni Cami’ye götürüldü.

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