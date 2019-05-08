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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR/BAYBURT (DHA)
08.05.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Şehit polis Muammer Ateş için Bayburt'ta hazin tören

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Şehit polis Muammer Ateş için Bayburt'ta hazin tören

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta 2016 yılında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanıp tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in (31) cenazesi, Bayburt Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyüne uğurlandı.

Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın ardından düzenlenen terör saldırısında 39 polis memuru ile 7 sivil şehit oldu, 200’den fazla polis ve sivil de yaralandı. Saldırıda yaralanan polis memurlarından Muammer Ateş, 2,5 yıldır tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şehit polis Muammer Ateş için Bayburtta hazin tören
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından şehit polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi, memleketi Bayburt'a getirildi. Ateş için Bayburt Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, şehidin yakınları ve çok sayıda polis katıldı. Şehit polis Ateş'in özgeçmişi okunduğu sırada törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Şehit polis memuru Muammer Ateş'in şapkasını takıp üniformalarını giyerek törene katılan yakınları da taziyeleri kabul etti.

Şehit polis Muammer Ateş için Bayburtta hazin tören
Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin arından şehit polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi toprağa verileceği Aydıntepe ilçesi Çatıksu köyüne götürüldü.

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