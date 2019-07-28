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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.07.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Şehit polis memuru Uluçay son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit polis memuru Uluçay son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda şehit olan 31 yaşındaki polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nden ailesi ve meslektaşları tarafından alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevine götürülerek helallik alınmasının ardından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Şehidin yakınları cenazenin başında gözyaşı döktü. Buradaki törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bir çocuk babası şehit Uluçay'ın naaşı, Kayseri Asri Mezarlığı'na kadar omuzlarda taşındı.

Bakan Soylu da şehidin tabutunu bir süre taşıdı. Vatandaşlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Bu esnada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenginde adının yazılı olduğu kağıdı yırtıp çiçekleri koparan bir kişi, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
Şehidin naaşı, Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin eşi, annesi, babası ve kardeşleri ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve Mustafa Elitaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, kamu kurum, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 26 Temmuz'da terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olmuştu.

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