Åžehit polis memuru son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
Ä°stanbul Sancaktepe'de, gÃ¶rev dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ kayganlaÅŸan yolda motosikletiyle geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ÅŸehit olan polis memuru Ali UlaÅŸ'Ä±n cenazesi memleketi Tokat'Ä±n Turhal ilÃ§esinde defnedildi.
Åžehit UlaÅŸ'Ä±n TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morgundan alÄ±narakÂ MÃ¼ftÃ¼ Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Åžehit polis UlaÅŸ'Ä±n eÅŸi Beyhan, oÄŸlu KÃ¼rÅŸat, kÄ±zÄ± TuÄŸba UlaÅŸ ve yakÄ±nlarÄ± tabuta sarÄ±larak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.
Burada alÄ±nan helalliÄŸin ardÄ±ndan ÅŸehidin cenazesi Turhal Belediyesi Ã¶nÃ¼nde hazÄ±rlanan alana konuldu. Cuma namazÄ±na mÃ¼teakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ± sonrasÄ± ÅŸehidin cenazesi Asri MezarlÄ±k'ta topraÄŸa verildi.Â
Cenaze namazÄ±na ÅŸehidin ailesi ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tayyip Sabri Erdil, Tokat Vali Vekili Mehmet GÃ¶kdekmerdan, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf BeyazÄ±t, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili YÃ¼cel Bulut, protokol Ã¼yeleri ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.Â
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