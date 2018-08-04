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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
04.08.2018 - 18:04, Son Güncelleme:

Şehit polis için gözyaşları sel oldu

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Şehit polis için gözyaşları sel oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın naaşı özel uçakla Gaziantep'e getirildi. Şehit Yılmaz'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi.

Gaziantep Havalimanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Gelecek ay düğünlerini yapmayı planlayan şehidin eşi Hülya Yılmaz, törene eşinin üniformasını giyip, kepini takarak geldi. Acılı eş, şehidin naaşı uçaktan indirilirken asker selamı verdi. Eşinin yakasına taktığı fotoğrafını öpen Yılmaz, sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez, vatan sana canım feda" sözlerini tekrarladı.

Tören öncesinde şehidin eşini, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya teselli etti. Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ambulansa götürülürken, şehidin meslektaşları koşarak tabuta omuz verdi ve tekbir getirerek tabutun taşınmasına yardım etti. Şehit Yılmaz'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, şehidin babası Mehmet Yılmaz'ın 5 yıl önce vefat ettiği, 2 kardeşinden birinin de Şanlıurfa'da polis olarak görev yaptığı öğrenildi.

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