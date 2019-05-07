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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih POYRAZ- Harun ÖZALP/ANKARA (DHA)
07.05.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Şehit polis eşini son görevindeki kıyafetiyle uğurladı

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Şehit polis eşini son görevindeki kıyafetiyle uğurladı

Ankara'da trafik kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mevlüt Metin (55) için Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene eşinin son giydiği görev kıyafetiyle katılarak gözyaşı döken Sebahat Metin'i yine trafik polisi üniforması giyen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya teskin etmeye çalıştı.

Dün meydana gelen olayda sürücüsünün ismi açıklanmayan otomobil, Esenboğa yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp yaraladıktan 2 kilometre sonra trafik kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymadı. Sürücünün otomobille çarptığı Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin şehit oldu.

TRAFİK POLİSİ ÜNİFORMASI GİYDİLER

Emekliliğine 1 hafta kala şehit olan 3 çocuk babası şehit polis Mevlüt Metin için Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, şehidin annesi Zeliha, eşi Sebahat, kızları İlknur ve Birsen, Tunceli'de Jandarma Komando Uzman Çavuş olarak görev yapan oğlu İlker ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda meslektaşı trafik polisi kıyafetiyle katıldı.

Şehit polis eşini son görevindeki kıyafetiyle uğurladı

EŞİNİ GÖREV KIYAFETİYLE UĞURLADI

Törene, eşinin şehit olurken üzerinde bulunan görev kıyafetiyle katılan Sebahat Metin gözyaşlarına boğuldu. Eşinin fotoğrafını öperek gözyaşı döken şehit eşini, yine trafik polisi üniforması giyen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya teskin etmeye çalıştı. Sebahat Metin ve yakınları, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu.

Şehit polis eşini son görevindeki kıyafetiyle uğurladı

'TEŞKİLATIMIZ ŞEHİDİMİZİN AİLESİNİN YANINDA OLACAK'

Saygı duruşunda bulunulan törende konuşan Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, şehit polis Mevlüt Metin'in, 1988 yılından itibaren çeşitli illerde birçok başarılı işe imza attığını, devleti ve milleti uğruna gece gündüz fedakarca mesai harcadığını söyledi.

Yılmaz, "Böyle fedakar ve cefakar evlat yetiştirdikleri için şehidimizin ailesine şahsım ve teşkilatımız adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Mevlüt kardeşim, gözün arkada kalmasın. Bugüne kadar en yukarıda taşıdığın bu bayrağı senden sonra bu nöbeti devralıp taşıyacak yüzlerce Mevlüt’ümüz vardır. Teşkilatımız her zaman şehidimizin ailesinin yanında olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehit polis eşini son görevindeki kıyafetiyle uğurladı
Törenin ardından şehit polis Mevlüt Metin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya uğurlandı. Şehit polis, öğlen Çankırı Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyünde toprağa verilecek.

Şehit polis eşini son görevindeki kıyafetiyle uğurladı

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