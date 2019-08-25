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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih TURAN-  Nedim KOVAN/DHA
25.08.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Şehit polis Akın Çelebi, Trabzon'da toprağa verildi

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Şehit polis Akın Çelebi, Trabzon'da toprağa verildi

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Akın Çelebi (23), memleketi Trabzon'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diyarbakır'da devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 6 özel harekat polisi yaralandı. Helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılan yaralı polislerden Akın Çelebi ve Ali Uçar, kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polislerden Akın Çelebi için bugün öğlende memleketi Trabzon'daki Gülbaharhatun Cami'nde tören düzenlendi. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile askerler ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin tabutu önüne gelen ailesi, dua ederek gözyaşı döktü. Şehit polis Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, Trabzonspor forması konuldu. Şehidin kardeşleri Onur ve Emre Çelebi, cenazede babaları Necmi Çelebi ile birlikte taziyeleri kabul etti. Kadın polisler de taziyeleri kabul eden şehidin annesi Rukiye Çelebi'nin gözyaşlarını silerek teselli vermeye çalıştı.

Şehit polis Çelebi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit polis Akın Çelebi, Trabzonda toprağa verildi
ŞEHİT POLİSİ UÇAR, HATAY'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Ali Uçar (23), memleketi Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diyarbakır'da devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 6 özel harekat polisi yaralandı. Helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılan yaralı polislerden Akın Çelebi ve Ali Uçar, kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Ali Uçar'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde konvoy eşliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi mezarlık kompleksine getirildi. Bugün öğlende burada yapılan cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan şehidin annesi Gülsüm Uçar'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri Serkan Topal ve İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun kıldırdığı cenaze namazı öncesi helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından tekbir sesleri ile meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak Antakya Şehitliği’ne götürüldü. Şehidin cenazesi burada toprağa verildi.

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