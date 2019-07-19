Şehit piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal için tören düzenlendi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit piyade uzman onbaşı Mustafa Ünal için tören düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekâtı kapsamında Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 5'i hafif 6 askerin yaralandığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti:
"Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
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