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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.08.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Anne Yılmaz, teröre tepki göstererek oğlunun tabutunu öpüp "Gurur duyuyoruz seninle" ifadesini kullandı.

Şehit Yılmaz'ın Osmaniye Devlet Hastanesi ek binası morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alınmak üzere, İstiklal Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Yılmaz'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze namazının kılınacağı Ağcabey Camisi'ne götürüldü.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yılmaz'ın 3 yıl önce kanserden babasını kaybettiği öğrenilirken, annesi Gülsüm Yılmaz ile kardeşlerinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Anne Yılmaz, teröre tepki göstererek oğlunun tabutunu öpüp "Gurur duyuyoruz seninle" ifadesini kullandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Bekar olan şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı namazın ardından Bahçe Merkez Şehitliğine defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, bazı milletvekilleri, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy ile kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı



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