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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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OSMANİYE (AA)
26.08.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Şehit Piyade Çavuş Aslan, Osmaniye’de toprağa verildi

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Şehit Piyade Çavuş Aslan, Osmaniye’de toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan (28), memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Aslan'ın, Osmaniye Devlet Hastanesi ek binası morgundan alınan Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmak üzere Uzanbanı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Aslan'ın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze namazının kılınacağı İrfanlı Camisi'ne götürüldü.

Şehidin babası Mehmet ve annesi Sultan Aslan'ın, tören sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Baba Aslan, teröre tepki göstererek, "Vatan sağ olsun, şehit babası oldum ona seviniyorum. Şehit babası oldum, ne ağlayacağım. Cumhurbaşkanımız izin verirse ben de oğlumun silahını alıp gideceğim. Oğlumun silahını verin. Tek oğlum, iki oğlum olsa onu da salardım. Benim arkamda devletim var, o itlerin arkasında kim var?" ifadelerini kullandı.

Evli olan şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı namazın ardından Çamiçi Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada, törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, bazı milletvekilleri, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy ile kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.

Şehit Piyade Çavuş Aslan, Osmaniye’de toprağa verildi


 

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