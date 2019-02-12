Şehit Pilot Yüzbaşı Özerli, İzmir’de gözyaşlarıyla uğurlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit Pilot Yüzbaşı Özerli, İzmir’de gözyaşlarıyla uğurlandı
GeriGündem Şehit Pilot Yüzbaşı Özerli, İzmir’de gözyaşlarıyla uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Taylan YILDIRIM - Cevdet ŞEN - DHA - Fotoğraflar: AA-DHA
12.02.2019 - 19:04, Son Güncelleme:

Şehit Pilot Yüzbaşı Özerli, İzmir’de gözyaşlarıyla uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit Pilot Yüzbaşı Özerli, İzmir’de gözyaşlarıyla uğurlandı

İstanbul Çekmeköy'de, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin (33) cenazesi, İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Tabutun taşınması sırasında Şehit Ümit Özerli'nin annesi Ayşe Özerli, yine yanından ayrılmadı, tabutun altına girip en önde iki eliyle şehit oğlunu silah arkadaşlarıyla birlikte taşıdı. "Oğlumu ben taşıyacağım. Oğlum sen beni taşıyacaktın, ben seni taşıyorum" diyen annenin acısı törene katılan asker ve vatandaşları da gözyaşını boğdu.

Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli'nin hava yoluyla Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na, ardından kara yoluyla İzmir'in Bergama ilçesine getirildi. Şehit Kara Pilot Ümit Özerli için Bergama Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sağanaktan dolayı meydandan cami avlusuna alınan törende eşi Büşra Özerli, Jandarma Komutanlığı'ndan emekli astsubay baba Nurettin Özerli, anne Ayşe Özerli, şehit pilot gibi yüzbaşı rütbesinde olan kardeşi Murat Özerli, taziyeleri kabul etti.

Şehit Pilot Yüzbaşı Özerli, İzmir’de gözyaşlarıyla uğurlandı


Acılı aileyi binlerce vatandaşın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti ve CHP milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda askeri yetkili, kamu görevlisi ile siyasiler de yalnız bırakmadı.

Şehit Pilot Yüzbaşı Özerli, İzmir’de gözyaşlarıyla uğurlandı



'OĞLUM BERGAMA'NIN SON ŞEHİDİ OLSUN'

Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Ömerli'nin Türk bayrağına sarılı tabutun başından bir olsun ayrılmayan anne Ayşe Özerli ve eşi Büşra Özerli, üzerine kapanıp gözyaşı döktü. Anne Ayşe Özerli bu sırada, "Oğlum Bergama'nın son şehidi olsun. Bir daha kimsenin canı yanmasın bizim canımız yandı" dedi.

Şehit Pilot Yüzbaşı Özerli, İzmir’de gözyaşlarıyla uğurlandı


Tabut başında tören kıtasının yanı sıra şehit pilotun meslektaşları da saygı nöbeti tuttu. İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra şehit pilotun tabutunu silah arkadaşları omuzlarına aldı. Namaz sırasında da anne Ayşe Özerli ile eş Büşra Özerli, en ön safta durdu.

Şehit Pilot Yüzbaşı Özerli, İzmir’de gözyaşlarıyla uğurlandı

Tabutun taşınması sırasında Şehit Ümit Özerli'nin annesi Ayşe Özerli, yine yanından ayrılmadı, tabutun altına girip en önde iki eliyle şehit oğlunu silah arkadaşlarıyla birlikte taşıdı. "Oğlumu ben taşıyacağım. Oğlum sen beni taşıyacaktın, ben seni taşıyorum" diyen annenin acısı törene katılan asker ve vatandaşları da gözyaşını boğdu. Acılı anne Ayşe Özerli ile eşi Büşra Özerli, şehit Ümit Özerli'nin top arabasına konulan tabutunun yanından da ayrılmadı. İki acılı kadın top arabasındaki tabutun hemen yanında yürüdü. Ellerini üzerinden ayırmadı.

Şehit Pilot Yüzbaşı Özerli, İzmir’de gözyaşlarıyla uğurlandı



HAYALLERİ İÇİN PİLOT OLMUŞ

Cenaze töreninde Piyade Yüzbaşı Murat Özerli ise metanetini korumaya çalıştı. Şehit Ümit Özerli'nin tabutunun başında gururla duran kardeş Murat Özerli ile şehit ağabeyinin dönem arkadaşı olarak Kara Harp Okulu'nu bitirdikleri öğrenildi. İkisi de piyade sınıfında olan kardeşlerden birçok başarı belgesi ve nişanı bulunan Ümit Özerli'nin çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 8 yıl önce pilotluk eğitimi aldıktan sonra kara pilot sınıfına geçtiği ifade edildi. Şehit Pilot Ümit Özerli'nin cenazesi, daha sonra Bergama Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Pilot Yüzbaşı Özerli, İzmir’de gözyaşlarıyla uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2019 MSÜ başvuruları için son gün ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihi

Yine aynı vahşet... İlk vukuatı da değilmiş!

14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarında kısa, güzel ve anlamlı seçenekler burada!

Nihat Zeybekci: İzmir'deki en önemli problem...