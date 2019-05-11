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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.05.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak, Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Alaaddin Özdemir ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin eşi Aslı, annesi Zehra ve babası Alaaddin Özdemir ile aile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Burada fenalaşan şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Alaaddin Özdemir, şehit oğlunun kepini taktı.

Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı


İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu top arabasına kadar taşıdı.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra Balışeyh ilçesi Hüseyin Beyobası köyü mezarlığında defnedildi.

Törene Meşe'nin yanı sıra şehidin yakınları, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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