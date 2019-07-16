Şehit olacağını bilirdim alim
Hakkari'de PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Cengiz Tokur (27), Jandarma Teğmen Alim Keskin (31), Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır (27) ile Hakkâri’de 7 gün önce PKK’lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanarak tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş (24) dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Tokur, vasiyeti üzerine kabri Ankara’da bulunan, komutanı şehit Seçkin Çil’in yanına defnedildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.
Şehit Teğmen Keskin’in cenazesi Niğde Şehitliği’nde toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin eşi Yasemin Keskin, “Hakkım sana helal Alim. Bilirdim şehit olacağını, o kadar iyiydin Alim” diye gözyaşı döktü.
8 BİN KİŞİ KATILDI
Şehit Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır’ın cenazesi memleketi Muğla’nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye şehidin babası Ramazan ve annesi Elif Ağır, kardeşleri, amcası ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Elif Ağır ile kız kardeşi Amine Nur Müberra Ağır, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Cenazesi Ordu’nun Aybastı ilçesine getirilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş için ise İmam Hatip Lisesi’nde cenaze töreni yapıldı. Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı törende şehidin anne-babası ile uzman çavuş olan kardeşi Sami Altuntaş taziyeleri kabul etti. Altuntaş’ın naaşı aile kabristanlığında defnedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle