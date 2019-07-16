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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA- DHA
16.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şehit olacağını bilirdim alim

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Şehit olacağını bilirdim alim

Hakkari'de PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Cengiz Tokur (27), Jandarma Teğmen Alim Keskin (31), Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır (27) ile Hakkâri’de 7 gün önce PKK’lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanarak tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş (24) dün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tokur, vasiyeti üzerine kabri Ankara’da bulunan, komutanı şehit Seçkin Çil’in yanına defnedildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Şehit olacağını bilirdim alim

Şehit Teğmen Keskin’in cenazesi Niğde Şehitliği’nde toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin eşi Yasemin Keskin, “Hakkım sana helal Alim. Bilirdim şehit olacağını, o kadar iyiydin Alim” diye gözyaşı döktü.

Şehit olacağını bilirdim alim

8 BİN KİŞİ KATILDI

Şehit Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır’ın cenazesi memleketi Muğla’nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye şehidin babası Ramazan ve annesi Elif Ağır, kardeşleri, amcası ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Elif Ağır ile kız kardeşi Amine Nur Müberra Ağır, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazesi Ordu’nun Aybastı ilçesine getirilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş için ise İmam Hatip Lisesi’nde cenaze töreni yapıldı. Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı törende şehidin anne-babası ile uzman çavuş olan kardeşi Sami Altuntaş taziyeleri kabul etti. Altuntaş’ın naaşı aile kabristanlığında defnedildi.

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