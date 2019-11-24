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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.11.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın okulunda hüzünlü Öğretmenler Günü kutlaması

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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın okulunda hüzünlü Öğretmenler Günü kutlaması

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okuldaki meslektaşları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hüzünlü kutladı.

Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine giderken teröristlerce katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan, seslendirdiği "Mağusa Limanı" türküsü ile gönüllere taht kuran Aybüke Öğretmen unutulmadı.

Şehit öğretmen Yalçın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde meslektaşlarınca Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ve kurum amirlerinin katılımıyla, Yalçın'ın adının yaşatıldığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesindeki ilk maaşıyla aldığı enstrümanlarla oluşturduğu müzik sınıfında "Mağusa Limanı" türküsü ile anıldı.

Vali Şahin, terör örgütü PKK'nın bölge insanını geri bırakmak istediğini, çocukların eğitimi için bölgeye gelen öğretmenleri korkutmak için gerçekleştirdiği saldırılarla bölge insanına kan kusturduğunu kaydetti.
Şehit öğretmen Yalçın'a "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirirken ud çalarak eşlik eden meslektaşı müzik öğretmeni Hakan Karabulut, udunu her eline aldığında şehit meslektaşının sesinin kulaklarında çınladığını söyledi.

Karabulut, "Arkadaşımızın şehadeti üzerinden tam 2 yıl geçti. Biz arkadaşımızı hiçbir şekilde unutmadık, andık ama bir o kadar da şehadeti arkadaşımıza konduramadık, içimize sindiremedik, kabullenemedik." ifadelerini kullandı.

Bazı duyguları anlatmak için kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirten edebiyat öğretmeni Nilüfer Tokmakpusa da Yalçın'ı ani kaybetmekten derinden etkilendiklerini işaret ederek, "Her gün okula girişimizde onun portresiyle karşılaşmak, onun hatıralarıyla karşılaşmak, acı veren şeyler. Aybüke'yi hiç unutmayacağız, inşallah hep yaşatacağız. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. O neşesi her an gözümüzün önünde, kahkahası her an kulaklarımızda." şeklinde konuştu.

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