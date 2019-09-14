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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali LEYLAK/DHA
14.09.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kazada öldü

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Şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kazada öldü

Şanlıurfa'da şehit oğlunun mezarını ziyarete gitmek için motosikletle yola çıkan Medet Halat (54), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.​

Kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolu Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. 14 Haziran 2018'de, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın babası Medet Halat, oğlunun mezarını ziyarete gitmek için yola çıktı. Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hüseyin Ruhullah Demir yönetimindeki 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Halat ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Halat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Medet Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından yakınlarına teslim edildi.

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